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Эттингер вышел на второе место среди вратарей в истории «Далласа» по победам в плей-офф

Эттингер вышел на второе место среди вратарей в истории «Далласа» по победам в плей-офф
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В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    

Голкипер хозяев Джейк Эттингер отразил в этой встрече 28 бросков по своим воротам и добыл свою 22-ю в карьере победы в рамках Кубка Стэнли. По этому показателю 25-летний американец вышел на чистое второе место в истории «Старз», уступая лишь Эду Бельфуру (44).

Всего в текущем плей-офф на счету Эттингера 15 матчей, в которых он отражал 92,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,04.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

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