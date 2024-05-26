Лавиолетт оценил готовность Блейка Уилера помочь «Рейнджерс» в ближайших матчах плей-офф

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт ответил на вопрос о готовности нападающего Блейка Уилера, восстановившегося после травмы, заменить в составе своего коллегу по амплуа Джимми Веси, отправившегося в лазарет в последнем матче серии с «Флоридой Пантерз» (2:1 ОТ).

«С него сняты все ограничения. Но с каждого, кто возвращается после серьёзной травмы, в какой-то момент снимают ограничения, однако есть моменты, в которых они должны убедиться в том, что их игра вышла на необходимый уровень, в зависимости от того, насколько они продвинулись в этом. Когда игрок возвращается в состав, это означает, что он готов к необходимым игровым скоростям. Блейку разрешены контактные тренировки, и мы пытаемся оценить его готовность к этим скоростям.Он работает над этим», — приводит слова Лавиолетта ESPN.

Напомним, нападающий получил травму на старте матча с «Монреаль Канадиенс» (7:4) 16 февраля. Уилер не смог продолжить встречу после силового приёма от американского защитника канадского клуба Джейдена Страбла и пропустил более трёх месяцев.

На данный момент счёт в серии «Рейнджерс» и «Флориды» 1-1.

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