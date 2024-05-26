Защитник «Далласа» Хейсканен повторил достижение Селянне в плей-офф НХЛ

В Далласе (США) завершился второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

Защитник хозяев Миро Хейсканен отметился в этой встрече результативной передачей, которая стала для него 44-й за карьеру в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю 24-летний хоккеист вышел на пятое место в истории НХЛ среди финских игроков, сравнявшись с Теэму Селянне. Лидером всех времён в данном рейтинге является легендарный Яри Курри (127).

Всего в нынешнем плей-офф на счету Хейсканена 14 (5+9) очков в 15 матчах.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: