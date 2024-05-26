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Джейми Бенн вышел на шестое место в истории «Далласа» по голам в плей-офф

Джейми Бенн вышел на шестое место в истории «Далласа» по голам в плей-офф
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В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    

Первую шайбу хозяев в этой встрече забросил их нападающий и капитан Джейми Бенн. Этот гол стал 27-м для 34-летнего канадца за карьеру в матчах плей-офф. Этот результат помог ему выйти на шестое место в истории «Старз» по заброшенным шайбам в матчах Кубка Стэнли, сравнявшись с Йере Лехтиненом. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный Майк Модано (58).

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

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