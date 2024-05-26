Джейми Бенн вышел на шестое место в истории «Далласа» по голам в плей-офф

В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

Первую шайбу хозяев в этой встрече забросил их нападающий и капитан Джейми Бенн. Этот гол стал 27-м для 34-летнего канадца за карьеру в матчах плей-офф. Этот результат помог ему выйти на шестое место в истории «Старз» по заброшенным шайбам в матчах Кубка Стэнли, сравнявшись с Йере Лехтиненом. Лидером всех времён по этому показателю является легендарный Майк Модано (58).

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: