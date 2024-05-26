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Хейсканен провёл на льду 201 минуту за 7 последних матчей. При нём «Даллас» не пропускал

Хейсканен провёл на льду 201 минуту за 7 последних матчей. При нём «Даллас» не пропускал
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Этой ночью в Далласе (США) прошёл второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    

Защитник хозяев Миро Хейсканен отметился результативной передачей и провёл на льду в этой встрече в общей сложности 26.18 минут. Всего за последние семь матчей плей-офф 24-летний финн пробыл на льду суммарно 201.45 минут. Примечательно, что при нём за всё это время «Старз» ни разу не пропустили.

Всего в нынешнем плей-офф на счету Хейсканена 14 (5+9) очков в 15 матчах.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

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