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Два очка Бенна помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии финала Запада

В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

Шайбами в составе победителей отметились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделль (в пустые ворота).

У гостей единственный гол на счету Коннора Брауна.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Напомним, «Эдмонтон» остался единственным канадским клубом в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.