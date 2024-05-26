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Два очка Бенна помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии финала Запада

Два очка Бенна помогли «Далласу» обыграть «Эдмонтон» и сравнять счёт в серии финала Запада
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В Далласе (США) завершился второй матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонон Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Джейми Бенн, Мэйсон Марчмент и Эса Линделль (в пустые ворота).

У гостей единственный гол на счету Коннора Брауна.

Российский нападающий хозяев Евгений Дадонов не смог отметиться в этой встрече результативными действиями.

Напомним, «Эдмонтон» остался единственным канадским клубом в текущем сезоне НХЛ.

Таким образом, техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

Сетка плей-офф НХЛ
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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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