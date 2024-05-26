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Главный тренер «Эдмонтона»: в плей-офф тяжелее получить большинство, это проблема для нас

Главный тренер «Эдмонтона»: в плей-офф тяжелее получить большинство, это проблема для нас
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох выразил недовольство стандартом судейства в плей-офф после сегодняшнего поражения его команды во втором матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли от «Даллас Старз» (1:3).

«Стандарт немного изменился. В НХЛ (в плей-офф. — Прим. «Чемпионата») определённо намерены выписывать только 100-процентные удаления, в то время как в регулярном чемпионате, возможно, на некоторые вещи закрывают глаза. Это очевидно не идёт нам на пользу. У нас очень хорошее большинство, и мы выигрываем много игр благодаря ему.

Для нас проблема в том, что в плей-офф заработать удаление тяжелее, чем в регулярном чемпионате. Я думаю, эти условия одинаковы для обеих команд. Я не хочу сказать, что это нечестно по отношению к нам, но мы бы хотели единого стандарта», — приводит слова Ноблоха The Score.

Техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    
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