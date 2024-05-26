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У «Ойлерз» 2-8 в матчах плей-офф, в которых Макдэвид и Драйзайтль оба не набирали очков

У «Ойлерз» 2-8 в матчах плей-офф, в которых Макдэвид и Драйзайтль оба не набирали очков
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Этой ночью в Далласе (США) прошёл второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 2-й матч
26 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Бенн (Джонстон, Хейсканен) – 03:39 (5x5)     1:1 Браун (Сеси, Фёгеле) – 04:23 (5x5)     2:1 Марчмент (Сутер, Стил) – 43:41 (5x5)     3:1 Линделль (Бенн, Джонстон) – 57:57 (en)    

Звёздные нападающие «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не смогли отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, «Ойлерз» ухудшили свой показатель в матчах плей-офф НХЛ, в которых одновременно двое их главных лидеров покидали лёд без набранных очков до 2-8.

Напомним, 27-летний Макдэвид и 28-летний Драйзайтль являются одноклубниками с 2015 года.

Техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

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