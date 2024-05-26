У «Ойлерз» 2-8 в матчах плей-офф, в которых Макдэвид и Драйзайтль оба не набирали очков

Этой ночью в Далласе (США) прошёл второй матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 3:1.

Звёздные нападающие «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не смогли отметиться в этой встрече результативными действиями.

Таким образом, «Ойлерз» ухудшили свой показатель в матчах плей-офф НХЛ, в которых одновременно двое их главных лидеров покидали лёд без набранных очков до 2-8.

Напомним, 27-летний Макдэвид и 28-летний Драйзайтль являются одноклубниками с 2015 года.

Техасский клуб сравнял счёт в серии, которая теперь переезжает в Эдмонтон. Третий матч пройдёт в ночь с 27 на 28 мая.

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой: