Захаркин: если звено проигрывает матч 0:4, то причина поражения на поверхности

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал пятое подряд поражение своей команды. На сей раз уфимцы уступили в гостях московскому «Динамо» (2:6).«У нас такой период, когда приходится объяснять, почему мы проиграли. Найти причину несложно, она на поверхности. Если звено проигрывает 0:4, то всё объясняется. В третьем периоде играли «5 на 3», могли вернуться в игру. Была хорошая возможность достать соперника, обязаны были это делать, игроки были настроены как команда. Просто когда идёт такая череда, то любой бросок становится опасным. К сожалению, пропустили гол «в раздевалку» от ноги нашего защитника, а потом молодой форвард не вовремя поменялся в эпизоде с четвёртым голом. Но это просто оправдание.Надо найти и что-то позитивное. После сегодняшнего матча мы должны взять с собой командный дух и уверенность игроков друг в друге. Ну и тренерский штаб поработает с тем звеном, которое сокрушительно проиграло», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.