Захаркин: я должен быть уверен, что к матчам плей-офф Сведберг будет готов

Главный тренер «Салавата Юлаева»после поражения от московского «Динамо» (2:6) рассказал о сроках восстановления нападающего Евгения Бодрова и игре голкипера Никласа Сведберга.«Евгений Бодров по предварительным данным выбыл на две недели. Попробуем, чтобы сыграл с «Северсталью», посмотрим. Игра Сведберга? Нам важно, чтобы вратарь поймал свою игру и уверенность. Делаем всё, чтобы отработать взаимодействие вратарь – защитники. В этом часто заключается причина того, что не можем выиграть матч. Мы обсуждаем проблему и с тренером вратарей. Я должен быть уверен, что к матчам плей-офф Сведберг будет готов.Претензии не к Сведбергу. Первый и второй гол – провал обороны. Третий – да, вратарь мог бы переместиться иначе, но здорово бросили. Потом тоже были хорошие голы. Страдает именно система. Нет плотности, насыщенности, компактной обороны. Мы не сумели выстроить эффективную оборону», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.