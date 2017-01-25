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Захаркин: я должен быть уверен, что к матчам плей-офф Сведберг будет готов

25 января 2017, среда. 22:46. Хоккей
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин после поражения от московского «Динамо» (2:6) рассказал о сроках восстановления нападающего Евгения Бодрова и игре голкипера Никласа Сведберга.

«Евгений Бодров по предварительным данным выбыл на две недели. Попробуем, чтобы сыграл с «Северсталью», посмотрим. Игра Сведберга? Нам важно, чтобы вратарь поймал свою игру и уверенность. Делаем всё, чтобы отработать взаимодействие вратарь – защитники. В этом часто заключается причина того, что не можем выиграть матч. Мы обсуждаем проблему и с тренером вратарей. Я должен быть уверен, что к матчам плей-офф Сведберг будет готов.

Претензии не к Сведбергу. Первый и второй гол – провал обороны. Третий – да, вратарь мог бы переместиться иначе, но здорово бросили. Потом тоже были хорошие голы. Страдает именно система. Нет плотности, насыщенности, компактной обороны. Мы не сумели выстроить эффективную оборону», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин Никлас Сведберг
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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