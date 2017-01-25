Умарк: плей-офф — это другая история, верю, что там исправим ситуацию

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» со счётом 2:6. Для уфимцев оно стало пятым подряд.«Сложно сказать в чём проблема, мы много пропускаем, не смогли забить, играя «5 на 3». Невозможно победить, когда пропускаешь шесть шайб. За последние 16 матчей выиграли только одну игру в основное время. Мы пытаемся найти способ всё исправить.Я думаю, в плей-офф всё наладится. Когда мы показываем свой лучший хоккей, мы хорошая команда, можем побеждать. Плей-офф — это совершенно другая история. Но пока нужно выиграть матч», — передаёт слова Умарка корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.