Фёдоров: третью шайбу забросил Брюквин, я был на лавке, у меня ничего не отняли

Нападающий московского «Динамо»рассказал об эпизоде в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:2), когда сначала гол записали на него, а позднее переписали на Владимира Брюквина.«Третью шайбу забросил Брюквин, я вообще на лавке сидел в тот момент. Так что у меня ничего не отняли. В шестом голе получил отличный пас от Лёши Цветкова, он отвлёк внимание защитника, а я остался один. Вратарь лежал, оставалось только правильно бросить.При счёте 2:2 сконцентрировались, выдержали дополнительное испытание и прошли проверку на прочность. Хорошо, что не сбились и одержали победу. Нет ничего страшного в том, что Ерёменко заменили. Сколько раз он нас выручал! Никаких претензий к нему быть не может», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.