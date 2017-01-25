Богдан Киселевич вернётся в состав ЦСКА в матче с магнитогорским «Металлургом»

Главный тренер ЦСКАрассказал об отсутствии в последних играх самого результативного защитника команды в нынешнем сезоне«Отсутствие Киселевича? Пока выигрываем… С Магнитогорском будет играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.В нынешнем сезоне Киселевич набрал 21 (2+19) очко в 40 играх регулярного чемпионата КХЛ. 27 января ЦСКА проведёт заключительный матч текущей выездной серии с ХК «Сочи», а 29 января дома сыграет с «Магниткой».