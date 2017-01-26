Аболс: серьёзный противник помогает «Ладе» мобилизоваться

Главный тренер «Лады»прокомментировал домашнюю победу команды над «Авангардом» (3:1).«Омск — это подвижная, техничная команда, и для нас главным было не проиграть в движении и внимательно сыграть в своей зоне. Удачно забили, старались, цеплялись за очки и выиграли. Молодцы.Почему с сильными командами «Лада» выглядит сильно, а со слабыми — слабо? Я думаю, этот вопрос задают любому тренеру уровня нашей команды. Тут и противник сам помогает мобилизоваться: ты понимаешь, что играешь с одним из лидеров чемпионата. Думаешь, что сегодня нужно как-то лучше сыграть, но мастерство не позволяет этого, поэтому и не получается», — цитирует Аболса официальный сайт клуба.