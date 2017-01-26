Скабелка: турнирная ситуация бывает разная, надеюсь, «Сибирь» станет сильнее

Главный тренер новосибирской «Сибири»поделился впечатлениями после победы в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).«Хороший матч, мне понравился. «Ак Барс» – сильная и мобильная команда, омолодившаяся. Я доволен, что ребята справились с давлением, держали темп игры. В целом игра была равная, на мой взгляд. Естественно, и хозяева могли выиграть в овертайме, и мы, но повезло именно нам.Турнирная ситуация? Ситуации разные бывают. Надеюсь, мы станем сильнее. Ребята всё понимают», — цитирует Скабелку «Спорт Бизнес Online».