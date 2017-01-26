«Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Тальбо оформил «сухарь», Слепышев набрал 1 очко

«Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Хонда-центре» в Анахайме и закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей.Дубль в этом матче оформил Леон Драйзайтль, отличившийся на 26-й и 42-й минутах. Ещё по голу забили Райан Ньюджент-Хопкинс (38-я минута) и Зак Кассиан (40). Российский нападающий «Ойлерз»отметился одной голевой передачей. Голкипер командыоформил «сухарь», отразив 26 бросков по своим воротам.Эта победа стала для «Эдмонтона» шестой в последних семи матчах.