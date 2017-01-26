Петров: «Трактору» непринципиально, с кем играть в плей-офф

Нападающий челябинского «Трактора»ответил на вопросы после удачного матча с ярославским «Локомотивом» (3:1)«Было важно быстро забыть игру с «Динамо», учесть ошибки – и вперёд. Как видите, получилось. Удачно забили в начале, а в третьем периоде мы старались не пропускать быстрые атаки, надёжно играть у своих ворот, выстоять в сложные минуты.Действительно, получается, что после ухода из «Локомотива» для нас с Сашей Черниковым удачно складываются игры в Ярославле. В этом нет ничего особенного, мы готовимся, настраиваемся, всё разбираем. Я не скажу, что это был особенно принципиальный матч, но… Хорошо, что всё складывается именно такДля нас непринципиально, куда ехать в плей-офф: и Астана, и Уфа хорошие города, и там будет интересно», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.