Гуськов: «Витязь» заслуживает попадания в плей-офф, команда хорошо готова

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением об игре подмосковного «Витязя».«Я считаю, «Витязь» заслуживает попадания в плей-офф. Команда хорошо готова физически и должна вытянуть концовку. Мы видим отличную командную игру и тактику, поставленную Валерием Беловым. Каждый игрок занимается своим делом. Единственное, что подводит «Витязь»: иногда не хватает исполнительского мастерства. Именно из-за этого команда теряет очки», — приводит слова Гуськова официальный сайт КХЛ.