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Гуськов: «Витязь» заслуживает попадания в плей-офф, команда хорошо готова

26 января 2017, четверг. 17:27. Хоккей
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением об игре подмосковного «Витязя».

«Я считаю, «Витязь» заслуживает попадания в плей-офф. Команда хорошо готова физически и должна вытянуть концовку. Мы видим отличную командную игру и тактику, поставленную Валерием Беловым. Каждый игрок занимается своим делом. Единственное, что подводит «Витязь»: иногда не хватает исполнительского мастерства. Именно из-за этого команда теряет очки», — приводит слова Гуськова официальный сайт КХЛ.
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Витязь Александр Гуськов
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26 января 2017, четверг
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