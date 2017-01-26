Бадюков: «Сибирь» и «Нефтехимик» — аутсайдеры в борьбе за плей-офф на Востоке

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВоценил возможности команд Восточной конференции на попадание в восьмёрку плей-офф.«У «Сибири» лучше график – домашняя серия, а вот у «Куньлуня» и «Адмирала» выездная серия из шести матчей, причём с командами, которые серьёзно бьются на западе за плей-офф. Для восточных команд это весьма непростая задача. Новосибирцы по игре пока отстают от «Адмирала» на пять очков, и для Владивостока это хороший запас. Нижнекамск проиграл очень много матчей, которые нельзя было проигрывать. Когда пришёл Назаров, был дан хороший старт, но сейчас они не очень блещут. К тому же домашняя встреча против серьёзных соперников.«Куньлунь» — та команда, которая не способна на провалы, более-менее сбалансированный состав плюс хорошее большинство. Вполне возможно, что этой команде лучше играть на выезде, но мне кажется, новичку нашей лиги будет тяжелее всего.Если говорить о «Нефтехимике», то им будет тяжело наладить игру. Мы видим спад в игре и, самое главное, спад в результате. Тот запас очков, который позволял им бороться за восьмёрку, постепенно тает. Ты можешь выдать очень хорошую серию с набранными очками, но при этом твои соперники должны провалиться. Тут вопрос в том, кто из этой троицы или четвёрки провалится. Пока на спаде «Нефтехимик». У «Куньлуня» такого спада нет. Я склонен думать, что, действительно, «Сибирь» и «Нефтехимик» и есть аутсайдеры в этой борьбе», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.