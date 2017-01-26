Гимаев: предлагаю на плей-офф пригласить к Захаркину в «Салават» Быкова

Заслуженный тренер Россиирассказал, как можно вывести «Салават Юлаев» из кризиса.«Команду весь сезон мучают травмы, уфимцы практически не играли в оптимальном составе. Кроме того, вратари не выступают так, как должны. Сведберг здорово играл в прошлом году в плей-офф, его оставили. Но „СЮ“ с этим голкипером и с такой обороной тяжело решать большие задачи.Если сделать резкое движение и перед Кубком Гагарина убрать главного тренера Игоря Захаркина?.. Исключить ничего нельзя. Кто-то ведь должен нести ответственность за то, что сезон получается вот таким? Но вряд ли это приведёт к чему-то хорошему. И где найти очень приличного тренера, который сможет очень быстро поменять игру? Всё-таки в Башкирии серьёзные руководители, там на авантюру не пойдут.«Салават Юлаев» попал в плей-офф, вряд ли упадёт ниже шестого места в конференции. Видимо, мы в первом раунде увидим «зелёное дерби»: «Ак Барс» против «СЮ». И предлагаю интересный ход – на концовку чемпионата и плей-офф пригласить Вячеслава Быкова в «СЮ». Пусть тандем тренеров воссоединится. Понятно, что Вячеслав Аркадьевич быстро ничего не изменит. Но это моральный ход, для поднятия боевого духа – и команда сразу встряхнётся, и у болельщиков будет больше оптимизма", — цитирует Гимаева «Советский спорт».