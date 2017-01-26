Лаланд: минское «Динамо» больше хотело победить, за это и было вознаграждено

«Это был хороший матч для нас, мы заработали три очка. Я думаю, что мы переиграли оппонента со старта и до последних секунд встречи. В третьем периоде мы больше хотели победить, чем соперник, за это и были вознаграждены. Конечно, для вратаря тяжело играть, когда соперник нечасто бросает по воротам. Это всё равно что для игрока кататься на льду, но не касаться шайбы. Тяжело войти в игру, почувствовать её ритм. Но моя работа — останавливать все шайбы вне зависимости от количества бросков. Ты должен быть готов в любую секунду.
Ключевым моментом стала вторая шайба Мэтта Эллисона, которая позволила нам завладеть преимуществом и вести матч по своему сценарию», — цитирует Лаланда пресс-служба клуба.
Видео интервью Лаланда, Готовца и Граборенко также можно посмотреть здесь.