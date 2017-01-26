Готовец: понял, что забил свой первый гол в КХЛ, когда увидел, что все радуются

«Провели хороший матч, придерживались нашего плана всю игру, поэтому в третьем периоде получили тот результат, который хотели. Мы знали, что игра не будет лёгкой, каждый соперник сейчас выходит с определённой мотивацией. Ожидали, что „Югра“ будет навязывать нам свою игру, но мы выглядели лучше.
Сначала не понял, что забил, думал, попал вратарю в ловушку. Увидел, что все радуются, и понял, что забил первый гол.
Сыграли дисциплинированне, чем в предыдущих матчах, не так много у нас было меньшинства, в основном все удаления обоюдные, за грубость. Но нет предела совершенству, надо стараться, чтобы удалений не было вообще», — цитирует Готовца пресс-служба клуба.
Видео интервью Лаланда, Готовца и Граборенко также можно посмотреть здесь.