Разин: один хоккеист «Югры» взял у всех кошельки и достал оттуда премиальные

«Прежде всего, хочу поздравить хозяев с победой. Было видно, что их команда была заряженной, игроки вышли биться. Сейчас что на Востоке, что на Западе такая ситуация, что любые очки на вес золота. Если издалека сравнивать, то, может быть, «Югра» побывала сегодня в плей-офф. По самоотдаче обеих команд могу сказать, что запредельность была стопроцентной. К сожалению, в нашем составе не оказалось Мэтта Эллисона, который взял кошельки у хоккеистов минского «Динамо» и разложил туда премиальные. У нас другой хоккеист, к сожалению, взял кошельки и достал эти премиальные. А так, был хороший хоккей, зрителям понравилось, мы соответствовали.
Я, как тренер, никогда не даю задания играть от обороны. Мы учим ребят играть по ситуации. Соперник сегодня больше давил, хорошо двигался. К сожалению, в первом и во втором периоде мы много времени провели в обороне. Во многом это связано с большим количеством удалений, особенно во втором периоде. Мы старались перехватить инициативу, но получали удаления. Задания играть от обороны не было. В третьем периоде мы смогли выравнять игру, но проиграли его 0:3», — цитирует Разина пресс-служба «Динамо».
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