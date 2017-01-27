Вудкрофт: «Динамо» проводило много времени в атаке, это помогло подавить «Югру»

«Конечно, мы знали, что команда Андрея Разина очень опасна. Они здорово двигают шайбу и быстро переходят из обороны в атаку. Мы провели много времени перед игрой, чтобы убедиться, что сможем противостоять такому стилю. В итоге мы быстро переходили нейтральную зону и проводили много времени в зоне соперника. Это помогло нам подавить гостей и выжать пользу из нашего пребывания в их зоне защиты. Мне понравилось, как команда выкладывалась сегодня. Игроки смогли выполнять игровой план на протяжении всех 60 минут. Хорошо, что мы смогли получить нужный результат. Надеюсь, мы сможем от него оттолкнуться и играть дальше в таком же ключе.
В последних играх у нас были небольшие проблемы с дисциплиной. Мы поговорили с командой и сказали, что если мы хотим добиваться наших целей, то дисциплина должна быть одним из главных компонентов нашего игрового плана. Думаю, сегодня команда сыграла намного дисциплинированнее во многих аспектах. Это помогло нам не получать большого количества удалений, и мы смогли рассчитывать на все четыре звена в заключительном отрезке матча. Это здорово, потому что одна из наших сильных сторон – это глубина состава. Если мы сможем переигрывать оппонента смена за сменой, то мы сможем контролировать матчи. Это было одним из положительных факторов для нас сегодня», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.
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