Гуськов: «Сибирь» не представляет себя без плей-офф, команда прибавит в концовке

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о командах Восточной конференции, которые могут попасть в плей-офф.
«Вопрос тяжёлый, поскольку, если брать календарь, соперники у всех по классу одинаковые. Здесь надо отталкиваться от того, кто и как проводит последние игры. Если брать «Куньлунь», то они в последнее время сбавили. Тяжело сказать почему, возможно, физические кондиции оставляют желать лучшего. У них получилась довольно скомканная предсезонка, и по ходу неё игроки продолжали присоединяться к команде. Юрзинов сделал всё, что мог. Может быть, сейчас выпадают отдельные игроки, и поэтому идёт не совсем удачная полоса.
«Куньлунь» потихоньку спускается вниз. Они потеряли преимущество как по очкам, так и по играм. Если посмотреть декабрь, то от кого-то они отставали на четыре игры, поэтому сейчас находятся на грани. Если сейчас они не соберутся, будет тяжело на финишной прямой.
Как раз «Сибирь»-то и может запрыгнуть в последний вагон, учитывая ту игру, которую показала команда во встрече с «Нефтехимиком», к тому же обыграла казанский «Ак Барс» всухую. Можно сказать, что «Сибирь» взялась за ум и последние годы не представляет себя без плей-офф. Думаю, в преддверии конца чемпионата команда может прибавить. Помехой является лишь травма Шумакова. Не знаю, насколько она серьёзная, но его отсутствие может сказаться на результате.
Это те факторы, по которым «Куньлунь» может вылететь, а «Сибирь» может попасть в восьмёрку. Что касается «Адмирала», то команда по ходу чемпионата звёзд с неба не хватала, но и не вываливалась, тем самым проведя весь сезон в восьмёрке. На мой взгляд, им надо отталкиваться от физической кондиции, как-никак команда дальневосточная, и все перелёты дают о себе знать, особенно в концовке. Если «Адмирал» хорошо физически подготовлен, то я считаю, что они должны дотянуть до конца чемпионата в восьмёрке.
Есть команды, у которых в любом случае, как бы они ни играли, есть психологический момент, он заложен в голове хоккеистов, тренеров, руководителей, да и болельщиков – наша команда не может быть без плей офф. Сейчас, по истечении нескольких лет, у «Сибири» именно такая психология. Порой они боролись на равных с топовыми командами, пусть даже не завоёвывая кубков, но в последние годы плей-офф без «Сибири» просто не представлялся возможным. По моему мнению, «Сибирь» приложит все усилия и попадёт в восьмёрку», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедовой.