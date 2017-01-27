Гуськов: «Сибирь» не представляет себя без плей-офф, команда прибавит в концовке

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВподелился мнением о командах Восточной конференции, которые могут попасть в плей-офф.«Вопрос тяжёлый, поскольку, если брать календарь, соперники у всех по классу одинаковые. Здесь надо отталкиваться от того, кто и как проводит последние игры. Если брать «Куньлунь», то они в последнее время сбавили. Тяжело сказать почему, возможно, физические кондиции оставляют желать лучшего. У них получилась довольно скомканная предсезонка, и по ходу неё игроки продолжали присоединяться к команде. Юрзинов сделал всё, что мог. Может быть, сейчас выпадают отдельные игроки, и поэтому идёт не совсем удачная полоса.«Куньлунь» потихоньку спускается вниз. Они потеряли преимущество как по очкам, так и по играм. Если посмотреть декабрь, то от кого-то они отставали на четыре игры, поэтому сейчас находятся на грани. Если сейчас они не соберутся, будет тяжело на финишной прямой.Как раз «Сибирь»-то и может запрыгнуть в последний вагон, учитывая ту игру, которую показала команда во встрече с «Нефтехимиком», к тому же обыграла казанский «Ак Барс» всухую. Можно сказать, что «Сибирь» взялась за ум и последние годы не представляет себя без плей-офф. Думаю, в преддверии конца чемпионата команда может прибавить. Помехой является лишь травма Шумакова. Не знаю, насколько она серьёзная, но его отсутствие может сказаться на результате.Это те факторы, по которым «Куньлунь» может вылететь, а «Сибирь» может попасть в восьмёрку. Что касается «Адмирала», то команда по ходу чемпионата звёзд с неба не хватала, но и не вываливалась, тем самым проведя весь сезон в восьмёрке. На мой взгляд, им надо отталкиваться от физической кондиции, как-никак команда дальневосточная, и все перелёты дают о себе знать, особенно в концовке. Если «Адмирал» хорошо физически подготовлен, то я считаю, что они должны дотянуть до конца чемпионата в восьмёрке.Есть команды, у которых в любом случае, как бы они ни играли, есть психологический момент, он заложен в голове хоккеистов, тренеров, руководителей, да и болельщиков – наша команда не может быть без плей офф. Сейчас, по истечении нескольких лет, у «Сибири» именно такая психология. Порой они боролись на равных с топовыми командами, пусть даже не завоёвывая кубков, но в последние годы плей-офф без «Сибири» просто не представлялся возможным. По моему мнению, «Сибирь» приложит все усилия и попадёт в восьмёрку», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедовой.