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175 лет назад
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«Сухарь» Фаста помог ЦСКА взять верх над «Сочи»
27 января 2017, пятница. 21:57.
Хоккей
ЦСКА
в гостях переиграл ХК «Сочи», матч завершился со счётом 2:0.
В составе «армейцев» дублем отметился
Джефф Плэтт
, а вратарь
Виктор Фаст
провёл сухой матч, отразив 23 броска.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
0 : 2
0:1, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1
– Плэтт (Скотт, Ожиганов) – 06:33 (5x4)
,
0:2
– Плэтт (Науменков) – 51:27 (5x5)
>>> «Динамо» продолжит побеждать, «Локомотив» обыграет «Салават»
Видеообзор матча также можно посмотреть
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Сочи
ХК ЦСКА
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Новости. Хоккей
27 января 2017, пятница
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Бирюков: могли лучше начать матч, но смогли дожать «Динамо»
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