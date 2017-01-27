Чубаров: матч со СКА стал для «Торпедо» хорошей проверкой командного духа

Ассистент главного тренера «Торпедо»поделился впечатлениями от матча со СКА, где его подопечные одержали победу со счётом 4:2.«На самом деле сегодня была очень хорошая игра, хороший соперник, который идёт на первом месте. Это была хорошая проверка для нас, для нашего командного духа. Нам очень нужна была эта победа после серии поражений, тем более это была домашняя игра. Спасибо огромное ребятам, болельщикам, которые гнали нас вперёд.Удаление Скудры? У нас есть определённые установки на игру, определённые задачи. Когда его нет на лавке, мы все продолжаем работать в команде. В любом случае у нас ничего не меняется», — передаёт слова Чубарова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.