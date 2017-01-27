«Спартак» в овертайме одолел «Северсталь», прервав 10-матчевую серию поражений

В первом периоде счёт открыл Тим Стэплтон. После перерыва «Северсталь» отыгралась благодаря усилиям Сергея Монахова. За полторы минуты до окончания основного времени матча Лукаш Радил вновь вывел красно-белых вперёд, реализовав большинство, однако хозяева не смогли удержать победный счёт. За 12 секунд до сирены Юрий Трубачёв сравнял счёт при игре в формате «шесть на пять». В овертайме решающий гол забил Игорь Мирнов.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.