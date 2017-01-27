Воробьёв: у Осалы сломалось лезвие конька, а Кошечкина давайте не будем трогать

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»прокомментировал победу над московским «Динамо» со счётом 2:1.«Знали, что «Динамо» на подъёме, обыгрывает всех подряд, серьёзно готовились. Интересная игра, хорошая проверка в конце. Что с Осалой? Ему лезвие сломали на коньке, всё нормально у него. Тьфу-тьфу, хватит травм уже. Челлендж брал, чтобы рискнуть, показалось, что был офсайд, но не попали. Ничего страшного. Кошечкин играет рискованно? Давайте не будем трогать вратарей, это отдельная тема. А Илюха Самсонов ещё сыграет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.