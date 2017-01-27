Бирюков: могли лучше начать матч, но смогли дожать «Динамо»

Нападающий Магнитогорского «Металлурга»поделился эмоциями от матча с московским «Динамо», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1.«Не буду раскрывать секреты тренерского задания, но мы его выполнили, выиграли игру, значит, всё сделали правильно. Могли лучше начать матч, но потом всё встало на свои места, дожали соперника. „Динамо“ — хорошая команда. Они были хорошо готовы, двигались быстро. В принципе, все могут играть в такой манере, поэтому сложно сравнить их с какой-либо другой командой на Востоке. Хорошо, что мы не обратили внимание на пропущенную шайбу и продолжили играть. Не особо видел этот момент, ребята говорят, мог быть офсайд, но мы посмотрели, его там не было. Мы распределяем силы на каждую игру, думаю, нам хватит их в матче с ЦСКА.У нас отработана подготовка, дополнительных нагрузок перед плей-офф нет. Уже задумываемся о матчах на вылет, делаем так, чтобы минимизировать все ошибки, и улучшаем игру», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.