Зарипов: много удалений? Почему бы и нет, «Магнитка» отрабатывает меньшинство

Нападающий магнитогорского «Металлурга»после матча с московским «Динамо» (2:1) отметил, что команда уже готовится к плей-офф.«Время подходит к плей-офф, все в команде осознают, что нужно подтягивать игру, исправлять все неправильные решения. Стараемся уже играть точно по заданию. Что за задания? А вам всё расскажи, это останется у нас в раздевалке. Но я думаю, если вы внимательно смотрите хоккей, то всё увидите. Большое количество удалений в матче с „Динамо“? Почему бы и нет, отрабатываем меньшинство. Тем более что мы забили после меньшинства, плюсы тоже есть», — передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.