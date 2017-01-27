Величкин: можно писать гадости, что Мозякина надо бить, а попробуйте это сделать

Вице-президент магнитогорского «Металлурга»подвёл итог матча после победы над московским «Динамо» (2:1), а также рассказал, в чём успех игры, который обновил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах.«Хорошая получилась игра против быстрой молодой команды, которая находится на пике своей формы. Конечно, это немного удивительно, „Динамо“ ещё месяц играть. Не буду ничего говорить, но мы-то опытные волки, всё видим. Если с „Витязем“ мы пытались сыграть на классике и сели сверху, то сегодня был класс и максимальные усилия. Мы уверенно идём к окончанию „регулярки“ и с надеждой вступаем в плей-офф. Думаю, вы сами видите, в какой форме сейчас „Металлург“, но мы всё равно продолжаем готовиться к матчам на вылет.Секрет Мозякина в нём самом. Если игрок великий, то он и есть великий. Можно всякие гадости писать, что нужно бить его и ещё что-то, а вы попробуйте, кто вам запрещает? К счастью, Сергей настолько талантливый, что он кроме того, что умеет забивать, также знает и как сделать так, чтобы его никто не поймал. Он уходит за счёт филигранного катания, на то он и звезда», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.