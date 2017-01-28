Белов: «Витязь» играл с большой самоотдачей, а Сапрыкин провёл блестящий матч

«Мы предполагали, что матч будет очень сложным. Соперник находится в хорошей форме и неспроста занимает высокое место в Восточной конференции. Хочу отметить большую самоотдачу ребят, и, конечно, блестящий матч провёл наш вратарь Игорь Сапрыкин. Зрители очень помогают нам, все эти домашние матчи мы провели отлично, хотел бы пожелать, чтобы они так же нас поддерживали. Готовимся к выездной серии.
Пока не могу сказать, будут ли готовы Никулин и Сятери к матчу со „Слованом“. У нас пауза в шесть дней, надеемся зализать раны. Будем решать, кто из вратарей находится в лучшей форме, Сятери и Сапрыкин, — тот и будет играть.
Шесть побед подряд — очень важный момент как для турнирного положения, так и психологически. Это была пятая домашняя игра, все соперники серьёзные. Сегодня было непросто, но ребята проявили характер и самоотверженность», — сказал Белов на пресс-конференции.
Пресс-конференцию также можно посмотреть здесь.