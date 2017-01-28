Огурцов: «Авангард» вышел без мотивации, а мы настроились — вот и результат

Защитник «Нефтехимика»подвёл итоги матча с «Авангардом» (4:0), в котором он отметился заброшенной шайбой.«Это хорошая победа. Все вышли заряженные, отработали на 100 процентов, поэтому и победили. «Авангард» уже точно в плей-офф, возможно, они вышли без мотивации, не настроились. А мы настроились — вот и результат. Думаю, мы будем бороться до последней игры и отдадим все силы, чтобы попасть в восьмёрку.За счет чего у меня получается постоянно набирать очки? Я так играл всю жизнь, просто во взрослом хоккее совсем другая игра, к которой я привыкал. В начале сезона я очень мало выходил на лёд, а сейчас мне стали доверять, и я стараюсь отплачивать результатом за это доверие», — цитирует Огурцова пресс-служба клуба.