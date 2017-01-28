Морис: сложно сделать так, что бы все три вратаря «Джетс» были готовы играть

Главный тренер «Виннипег Джетс»поделился мнением о ситуации с вратарями клуба.«Очень сложно сделать так, чтобы все три вратаря всегда были готовы играть. Нам не хватает времени на тренировки, поэтому мы пошли на не совсем обычные меры. Мы можем позволить себе освободить одного из них от основной тренировки и он будет в течение 45 минут работать над своей техникой. В противном случае такой возможности у нас не будет: нам нужны два вратаря для полевых игроков. Так что мы можем вывести одного человека из обычного тренировочного процесса, чтобы он пришёл в себя, почувствовал себя хорошо», — цитирует Мориса официальный сайт лиги.