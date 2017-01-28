А. Медведев: контракты Ковальчука, Шипачёва и Дадонова обсудим в конце сезона

Член правления СКА и Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал о ситуации с продлением контрактов нескольких игроков клуба.
«Есть ли какие-то подвижки в вопросе продления контрактов с Шипачёвым, Дадоновым и Ковальчуком? Сейчас команда полностью сконцентрирована на подготовке к плей-офф, поэтому мы игроков не отвлекаем. Когда сезон завершится, тогда будет разговор.
Было бы не благородно не отпустить Дацюка на Матч звёзд в НХЛ. Павел вошёл в сотню лучших игроков НХЛ за всю столетнюю историю. Если мы будем считать, что по одному игроку за год должно входить, то четыре наших игрока, которые играли в последние 20 лет, оказались в этом списке. Надо отдать долг перед болельщиками Дацюка из Америки.
У СКА сейчас запланированный спад? Спад планировать не только опасно, но и не нужно. Бывают спады у любой команды, когда что-то не складывается, когда много травм. Осталось всего шесть матчей в «регулярке», а потом сразу без перерыва начнётся плей-офф. Правда, неделю на Евротуре отдыха будет. Но нас ожидает увлекательный плей-офф, до сих пор судьба первого места не решена ни на Западе, ни на Востоке», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.