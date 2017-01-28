«Югра» не спаслась от поражения в Хельсинки и потеряла шансы выйти в плей-офф

Счёт в первом периоде открыл Никита Двуреченский, но за минуту до перерыва «Йокерит» отыгрался благодаря голу Петера Регина. В начале второй двадцатиминутки Андрей Анкудинов вновь вывел «Югру» вперёд, после чего хозяева забросили трижды. Два гола на счету Пекки Йормакки, ешё один забил Маси Марьямяки. Вскоре Павел Варфоломеев сократил отставание до минимума, но в заключительной трети Вилле Лаюнен вернул «Йокериту» преимущество в две шайбы. Тем не менее гости смогли отыграться, отличились Александр Акмальдинов и Евгений Лапенков, но на последних минутах вновь пропустили. Йормакка оформил хет-трик, принеся победу своей команде.
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Видеообзор матча также можно посмотреть здесь.