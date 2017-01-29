Смит: я был в шоке, что с 60 метров попал в такое небольшое отверстие

Голкипер «Аризона Койотс»поделился впечатлениями от своего успеха в конкурсе бросков с дистанции. Его бросок от противоположной линии ворот, попавший точно в цель, принёс победу Тихоокеанскому дивизиону.«Забить с такого расстояния было очень прикольно. Поглядеть на выражение лица стоявшего рядом Бо Хорвата, да и самому увидеть, как эта шайба залетела в цель – бесценные ощущения. Очень рад, что моя семья здесь присутствует и видела всё своими глазами. Иначе они бы просто не поверили бы, что я это сделал. Я и сам до сих пор не верю, что с 60 метров умудрился попасть в такое небольшое отверстие.Находился в таком же шоке, как и все остальные. Если бы мне дали сто шайб – даже не знаю, сумел бы хоть одной из них вообще в створ ворот попасть, не говоря уже о такой крохотной щелочке», – цитирует Смита официальный сайт НХЛ.