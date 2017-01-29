Дадонов: СКА не стоит обращать внимание на проклятие первого места «регулярки»

Нападающий СКАподелился впечатлениями от победы над «Трактором» со счётом 5:3.«Сложно сказать, что случилось в третьем периоде. Наверное, где-то расслабленность присутствовала. Допускали глупые ошибки. Наше звено могло забить больше, моменты были. Но забили два гола в большинстве. У Вадика небольшое повреждение, надеюсь, с каждой игрой только лучше будет получаться. Конечно, наша сыгранность нам помогает.Конечно, хочется выиграть каждую игру. Конечно, в такой день, когда в СКА заканчивают отмечать День снятия блокады, проигрывать особенно не хочется, но сезон длинный, всякое бывает. Это игра регулярного сезона, мы настраиваемся на победу во всех матчах. Выиграли – хорошо, но это был обычный матч.Знаем, на сколько от нас отстаёт ЦСКА. Посмотрим, на каком месте мы закончим сезон. На проклятие первого места в «регулярке» не стоит обращать внимание», — сказал Дадонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.