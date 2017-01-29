Шипачёв: нога немного болит, но со здоровьем всё будет нормально

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над челябинским «Трактором» со счётом 5:3.«Чувствую себя нормально, нога немножко болит, но дальше всё будет лучше. При 5:0 пропустили три шайбы, где-то недоработали, будем разбираться, в чём причина. В третьем периоде сыграли очень плохо.Пока не поздравляли Прохоркина с первым дублем за СКА. Проиграли третий период, особо настроения нет, так что не до дублей. Будут ли предстоящие выездные матчи с «Магниткой» и «Салаватом» похожи на матчи плей-офф? У нас вот была поездка уровня плей-офф, мы с ней не очень хорошо справились», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.Посмотреть видео можно также