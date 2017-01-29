Квартальнов: игроки ЦСКА молодцы, дотерпели и победили «Магнитку»

Главный тренер ЦСКАподвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом», в котором «армейцы» победили со счётом 4:3 ОТ.«Думаю, что болельщикам игра понравилась. Забили „6 на 5“. Мало бросали, но когда время поджимало, стали бросать. Чуть-чуть повезло в конце. Хорошо овертайм сложился, были моменты. Есть проблема с меньшинством… Мы понимали, что „Металлург“ первый по большинству. Хотели сыграть, но не получилось, были ошибки. Ребята молодцы, дотерпели и победили.Буду ли я подавать жалобу на судейство? Не буду это комментировать. Судья определяет игру первым удалением, определяет то, какую он берёт грань. Мне очень понравилась игра в Нижнем Новгороде. Какие-то мелочи арбитры там пропускали, но игра была очень живая и интересная. Там была игра в кость, мне она понравилась. Здесь не знаю, было ли первое удаление. Наверное, были, раз судьи так посчитали. Нам бы хотелось, чтобы давали играть», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.