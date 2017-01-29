Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.Челябинские «Белые Медведи» на домашней арене потерпели поражение от тольяттинской «Ладьи», встреча завершилась со счётом 1:2. Единственный гол в составе хозяев на счету Александра Подкорытова. У «Ладьи» заброшенными шайбами отметились Владимир Кротов и Роман Поляничев.«Омские Ястребы» дома в овертайме уступили «Ирбису» в овертайме — 3:4.У омской команды голы забили Дмитрий Сальвассер, Артём Рожковский и Никита Самохвалов. У «Ирбиса» шайбы забросили Михаил Шестопалов, Артём Расулов и Эдуард Насыбуллин.