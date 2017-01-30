Гол Овечкина помог Столичному дивизиону обыграть Атлантический в Матче звёзд

Во втором полуфинале Матча звёзд НХЛ команда Столичного дивизиона обыграла Атлантический дивизион — 10:6. В составе победителей по дублю оформили Уэйн Симмондс (3-я, 5-я минуты), Джон Таварес (9, 12) и Кэм Аткинсон (17, 18), ещё по голу забили Сет Джонс (12), Тейлор Холл (12), Сидни Кросби (17) и Александр Овечкин (20). За проигравших две шайбы забросил Никита Кучеров (5, 14), по одной — Виктор Хедман (7), Эрик Карлссон (8), Остон Мэттьюс (11) и Винсент Трочек (19).
В финальном противостоянии Матча звёзд Столичный дивизион сыграет с Тихоокеанским.