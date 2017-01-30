Макдэвид: в финале Матча звёзд играли жёстко, потому что все хотели выиграть

Форвард команды Тихоокеанского дивизиона, набравший 4 (2+2) очка в Матче звёзд НХЛ, поделился впечатлениями от мероприятия.«Для меня этот уик-энд стал уникальной возможностью встретить в одном месте столько выдающихся хоккейных личностей. Не могу выбрать кого-то одного, они все слишком хороши.Мы не договаривались перед финалом вдруг начать играть жёстко и на полную выкладку. Это произошло само собой, потому что мы все хотели выиграть эту встречу. Болельщики в Лос-Анджелесе были великолепны, я получил уникальный опыт», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ.