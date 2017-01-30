Ларионов: нет сильной горечи, что не попал в топ-100 лучших игроков НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне известный агентподелился мнением об оглашении Национальной хоккейной лигой списка 100 лучших хоккеистов в истории и о своём непопадании в него.«Это достаточно деликатная тема. Я уже шесть лет нахожусь в комитете Зала хоккейной славы в Торонто. Знаю, что это такое и насколько сложно сделать итоговый выбор. Так что нет смысла как-то возмущаться или негодовать. Слишком много всего переплетено. Есть определённые квоты на игроков из России, Швеции, Финляндии и так далее. Это отдельный разговор. Поэтому все, кого выбрали, попали в список залуженно, я за всех рад. У меня нет сильной горечи, что не оказался там. Можно ведь говорить и о Фетисове, и о многих других.Здесь никогда не найдёшь правды, потому что информация о выборе закрыта. Я знаю это по себе, порой ситуации бывают сложнейшие. Приходится за кого-то голосовать, выбирать в закрытом голосовании. Повторюсь, я нахожусь в похожем комитете и находился в нём, когда в Зал хоккейной славы попали Фёдоров, Буре, Макаров. Мне известны все нюансы выбора. Это очень непросто», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.