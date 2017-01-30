Кросби: знаю, какой бросок у Овечкина, я не хотел упустить такой шанс

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от игры вместе с Александром Овечкиным на Матче звёзд НХЛ. Команда Овечкина и Кросби выиграла турнир дивизионов.
«Я старался найти его. Я знаю, какой у него бросок. Уверен, что он не очень хотел бросать, чтобы не нанести кому-нибудь травму. А я не хотел упустить такой уникальный шанс. Обычно мы играем друг против друга.
Мы были здесь, мы любим хоккей. Отлично провели три дня с пятницы по воскресенье, получили огромное удовольствие. Это получилось естественно. Мы играли в одной команде, вместе участвовали в конкурсах. Так что всё получалось само собой», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.