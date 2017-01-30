Гендиректор «Югры»: о новом контракте Разина мы даже ещё не думали

Генеральный директор «Югры»прокомментировал возможность заключения нового контракта с главным тренером Андреем Разиным.«О его контракте мы даже ещё не думали. Чемпионат ещё не закончен. Это не только плей-офф, есть ещё и место в таблице, поэтому играем дальше.У каждого тренера задача – выход в плей-офф, к сожалению, не всегда это удаётся. Результат сильно не изменился, хотя процент выигрышей по сравнению с предыдущими сезонами стал выше, а сама игра стала интереснее, ярче, и вчерашний матч – очередное тому подтверждение», – цитирует функционера ТАСС.