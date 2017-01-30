Вайсфельд: я бы хотел остаться в «Салавате», но переговоры пока не веду

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд порассуждал на тему своего будущего. Также функционер высказался по поводу контракта Теему Хартикайнена.
«Я хотел бы остаться в «Салавате», но это зависит от руководства. Переговоры по новому контракту пока не веду.
С контрактом Хартикайнена нет смысла торопиться, он будет ограниченно свободным агентом, и у нас будет возможность для манёвра. Если кто-то сделает ему предложение лучше, чем «Салават», то мы повторим, если сочтём необходимым», — цитирует функционера ТАСС.