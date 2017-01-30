КХЛ объяснила, почему на Н. Квартальнова не наложили дополнительное наказание

Ввиду того что нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов (№13) определён зачинщиком драки по Правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017», на его визави в данном эпизоде – нападающего ХК «Нефтехимик» Никиту Квартальнова (№37) – не налагается дополнительного наказания согласно п.4.4.2. ст.26 Дисциплинарного Регламента КХЛ.
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