Сборная России U17 готовится к Турниру пяти наций

29 января на базе УТЦ «Новогорск» стартовал сбор юниорской команды России до 17 лет, которая начинает подготовку к Турниру пяти наций (7-14 февраля, Брно, Чехия). Тренерский штаб российской сборной во главе с Игорем Ефимовым определил расширенный список команды для подготовки, включающий в себя 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих).Амир Мифтахов, Даниил Исаев, Дмитрий Брагинский.Богдан Жиляков, Данила Журавлёв, Роман Калиниченко, Антон Малышев, Даниил Мисюль, Никита Солопанов, Арсений Бринкман, Антон Лукичев, Роман Синицын, Игорь Усманов.Григорий Денисенко, Данила Дяденькин, Александр Жабреев, Павел Корешков, Владилсяв Котков, Павел Ротенберг, Никита Ртищев, Егор Соколов, Александр Хованов, Егор Алексеев, Дмитрий Завгородний, Семён Кизимов, Владислав Михайлов, Юрий Платонов, Эммануил Шафеев.В рамках подготовки команда проведёт два выставочных матча: с «Локо-юниор» и юниорской сборной России до 18 лет.