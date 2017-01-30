Сборная России U17 готовится к Турниру пяти наций

29 января на базе УТЦ «Новогорск» стартовал сбор юниорской команды России до 17 лет, которая начинает подготовку к Турниру пяти наций (7-14 февраля, Брно, Чехия). Тренерский штаб российской сборной во главе с Игорем Ефимовым определил расширенный список команды для подготовки, включающий в себя 28 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 15 нападающих).
Вратари: Амир Мифтахов, Даниил Исаев, Дмитрий Брагинский.
Защитники: Богдан Жиляков, Данила Журавлёв, Роман Калиниченко, Антон Малышев, Даниил Мисюль, Никита Солопанов, Арсений Бринкман, Антон Лукичев, Роман Синицын, Игорь Усманов.
Нападающие: Григорий Денисенко, Данила Дяденькин, Александр Жабреев, Павел Корешков, Владилсяв Котков, Павел Ротенберг, Никита Ртищев, Егор Соколов, Александр Хованов, Егор Алексеев, Дмитрий Завгородний, Семён Кизимов, Владислав Михайлов, Юрий Платонов, Эммануил Шафеев.
В рамках подготовки команда проведёт два выставочных матча: с «Локо-юниор» и юниорской сборной России до 18 лет.